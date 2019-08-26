شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحقيق الإيرادات العالية .. فيديو لـ كواليس تصوير فيلم Aladdin والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة ديزنى عن فيديو جديد لكواليس تصويرالفيلم المعاد إنتاجة Aladdin، وذلك تزامنا مع تحقيق الفيلم لأعلى الإيرادات إلى الآن، حيث وصلت إلى مليار و 41 مليون دولار أمريكى.

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وظهر في الفيديو، كواليس لـ تصوير أهم اللقطات وأصعبها، وطريقة تحضير المصور والمخرج جاي ريتشي لـ تصوير الفيلم، خاصة لقطات الجرى والهروب التي ظهرت بشكب متميز في الفيلم.

بالإضافة إلى اللقطات الغنائية التي جمعت بين الأغانى التي أحبها الكثيرين في الفيلم الأساسى الذى طرح قى 1992.

فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة الي نجومية ويل سميث.