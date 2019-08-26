شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائى بحضور يسري نصر الله ومروان حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائى للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان وأهم الفعاليات والأنشطة السينمائية التى تقام خلال دورة هذا العام وذلك بحضور الكتور خالد عبد الجليل و المخرج يسري نصر الله ودرة والكاتب والمخرج بشير الديك. وتهدف الدورة الثالثة التى تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 إلى جمع صناع السينما فى المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافى بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذى يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام حيث يتنافس ما يزيد على 80 فيلمًا. Advertisements يحضر المؤتمر المهندس نجيب ساويرس – مؤسس مهرجان الجونة السينمائى والمهندس سميح ساويرس - مؤسس مدينة الجونة السياحية والراعى الرسمى للمهرجان والمهندس خالد بشارة لرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اوراسكم للتنمية مصر والسيد عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان والسيد إنتشال التميمي مدير المهرجان والفنانة بشرى رزة مدير العمليات للشركة المنظمة للمهرجان والمخرج أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان. المهرجان شارك به العديد من المشاهير العالميين، وخبراء صناعة السينما، فى كثير من الفعاليات والأنشطة السينمائية وضمن مساعيه توفير قنوات اتصال لمحترفى الأفلام المحليين، والإقليميين، والعالميين.

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