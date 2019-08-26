شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة يمنح محمد هنيدى والفلسطينية مى المصرى جائزة الإنجاز الابداعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار القائمون على مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة المقرر انعقادها فى الفترة من ١٩ حتى ٢٧ سبتمبر المقبل، على النجم محمد هنيدى لمنحة جائزة الانجاز الابداعى لمساهمته الكبيرة فى السينما خلال مشواره الفنى.

كا اختارت إدارة المهرجان المخرجة الفلسطينية مى مصرى لمنحها نفس الجائزة - الانجاز الابداعى - والتى تعد أحد إعلام السينما الفلسطينية وتعرف بأفلامها الوثائقية التى تناولت النساء والأطفال بطابع شعرى انسانى وحصلت مى وأفلامها على العديد من الجوائز فى المهرجانات المختلفة.

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ويعد محمد هنيدى من أبرز نجوم السينما المصرية فى اخر ٢٠ سنة قدم خلالها الافلام الناجحة منها "صعيدى فى الجامعة الامريكية"، "همام فى امستردام"، "جاءنا البيان التالى"، عسكر فى المعسكر"، "فول الصين العظيم"، "وش اجرام"، "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" وغيرها من الافلام العامة.