أنغام تعلق علي فوز زوجها بالميدالية الفضية لجلوبال ميوزك كأفضل موزع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت النحمة أنغام على فوز زوجها الموزع أحمد إبراهيم بجائزة جلوبال ميوزك أوردز لأفضل توزيع أغنية عن أغنيته حالة خاصة جدًا التي غنتها بألبومها الأخير. ونشرت أنغام صورة زوجها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، مصحوبة بتعليق :" الف مبروك #أحمد إبراهيم جائزة مستحقة الميدالية الفضية ‏ عن توزيع أغنية #حاله خاصه_جدا". Advertisements فيما علق الفنان هيثم شاكر علي التهنئة قائلا :" الألبوم ده بصراحة يستاهل كل جوائز العالم مبروك النجاح الكبير لنجمة كبيرة جدا ولأخ وصديق وفنان كبير".

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