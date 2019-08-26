بحضور مروان حامد ودرة.. بدء مؤتمر مهرجان الجونة السينمائي لإعلان تفاصيل دورته الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ منذ قليل مؤتمر مهرجان الجونة السينمائي، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لإعلان تفاصيل الدورة الثالثة التي من المقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المُقبل.

ويشهد المؤتمر حضور القائمين على المهرجان، ومن بينهم: مديره انتشال التميمي، ومديره الفني المخرج أمير رمسيس، إلى جانب الكاتب الكبير بشير الديك، والمخرج يسري نصر الله، المخرج مروان حامد، الفنانة درة، الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية.

وتهدف الدورة الثالثة إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم؛ بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام إذ يتنافس ما يزيد عن 80 فيلمًا.