محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): يحتفل نجم مسرح مصر الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا"، بعيد ميلاده الـ 33، الذي يوافق اليوم 26 أغسطس. وشارك "توتا" متابعيه عبر حسابه بموقع إنستجرام، عدد صور تهاني عيد ميلاده عبر خاصية الأستوري بالموقع. في سياق آخر، يواصل الفنان محمد عبدالرحمن، تصوير مشاهده في فيلم "لص بغداد"، بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، صلاح عبدالله، أحمد رزق، أحمد العوضى، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج "سينرجي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا احتفل محمد عبدالرحمن بعيد ميلاده الـ 33 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.