"الجونة السينمائي" يحتفي بمئوية إحسان عبدالقدوس بمعرض يضم مقتنياته ويعرض "بئر الحرمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يحتفي مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة والمقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر، بمئوية الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس.

وينظم المهرجان معرضًا خاصًا لتخليد ذكراه، يضم كنزًا من المقتنيات المادية الخاصة بعبدالقدوس، مثل قطع الأثاث، واللوحات الفنية، شهادات التقدير التي حصل عليها، ووثائق مكتوبة بخط يده من أعماله الروائية والصحفية، وصورًا نادرة، وغيرها من المقتنيات التي شكلت مادة غنية لمعرض استثنائي.

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يتم افتتاح المعرض في 21 سبتمبر ويستمر حتى 27 سبتمبر.

وقال مدير المهرجان انتشال التميمي، إنه من المقرر عرض فيلم "بئر الحرمان" المأخوذ عن نص أدبي يحمل نفس الاسم لإحسان عبدالقدوس ضمن برنامج الاحتفاء بمئويته.

وتهدف الدورة الثالثة إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم؛ بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام إذ يتنافس ما يزيد عن 80 فيلمًا.