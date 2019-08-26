بالصور.. أشرف عبدالغفور ومنى الشاذلي في ضيافة "المتفائل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شهد العرض المسرحي "المتفائل" مساء أمس الأحد 25 أغسطس، حضور الإعلامية منى الشاذلي، والفنان أشرف عبدالغفور، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب.

العرض يرفع لافتة كامل العدد منذ افتتاحه في يونيو الماضي، ويقدم يوميا ما عدا الأربعاء، على المسرح القومي بالعتبة، في تمام التاسعة مساء.

و أبدى الحضور إعجابهم الشديد بعرض "المتفائل"، وأشادوا بمستوى العرض، خاصة الإعلامية منى الشاذلي، التي أبدت إعجابها بمستوى العرض وأشادت بآداء الممثلين والاخراج والملابس والديكور.

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كما وجهت الشكر للفنان أحمد شاكر عبداللطيف مدير الفرقة، على مجهوده الكبير في عودة الروح للمسرح القومي.

العرض تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول الى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

"المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، مصطفى سامي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.