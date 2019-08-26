"الجونة السينمائي" يمنح محمد هنيدي جائزة الإنجاز الإبداعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن الأسماء التي قرر الاحتفاء بمشوارها الإبداعي في دورته الثالثة، المقرر إقامتها في الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر ، بمنحهم جائزة خُصصت للسينمائيين الذين تركت أعمالهم علامة لا تُمحى.

جائزة الإنجاز الإبداعي تُمنح هذا العام للفنان محمد هنيدي، والمخرجة الفلسطينية مي مصري.

Advertisements

محمد هنيدي صاحب رصيد سينمائي كبير، وهو أحد أهم نجوم الكوميديا، ومن أشهر أفلامه: "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "عسكر في المعسكر"، "وش إجرام"، "جاءنا البيان التالي"، "فول الصين العظيم"، و"أمير البحار".

مي مصري، نشأت في لبنان وهي أحد أعلام السينما الفلسطينينة. وأخرجت عدة أفلام أبرزها: "أطفال جبل النار" و"امرأة في زمن التحدي". وأنتجت عددًا من الأفلام الوثائقية، مثل: "رهينة الانتظار"، "أرض النساء".

وتهدف الدورة الثالثة إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم؛ بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام إذ يتنافس ما يزيد على 80 فيلمًا.