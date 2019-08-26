إدوارد يهنئ محمد سامي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص الفنان إدوارد على تهنئة صديقه المخرج كحمد سامي بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر إدوارد صورة له مع محمد سامي، من كواليس أحد أعمالهم، وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا صديقي".

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ويحتفل المخرج محمد سامي بعيد ميلاده الـ36، حيث إنه من مواليد 26 أغسطس 1983.

آخر أعمال المخرج محمد سامي مشاركته في السباق الدرامي لرمضان الماضي من خلال مسلسل "ولد الغلابة" بطولة النجم أحمد السقا.