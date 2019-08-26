بدء توافد حضور مؤتمر مهرجان الجونة السينمائي لإعلان تفاصيل دورته الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ القائمون على مهرجان الجونة السينمائي، في التوافد على أحد فنادق القاهرة الكبرى، للمشاركة في المؤتمر الخاص بإعلان تفاصيل الدورة الثالثة التي من المقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المُقبل.

وشهد المؤتمر حتى الآن حضور مدير المهرجان انتشال التميمي، المدير الفني للمهرجان أمير رمسيس.

وتهدف الدورة الثالثة إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم؛ بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام إذ يتنافس ما يزيد عن 80 فيلمًا.