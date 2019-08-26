رد مفاجئ من “حليمة بولند” على شائعات زواجها من ملياردير كويتي – فيديو

قالت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، إنها قد تتخذ قرار الاعتزال مثلما فعلت الفنانة اللبنانية إليسا، بسبب الشائعات التي تطالها من حين إلى آخر. وجاء تهديد “بولند” بعد آخر شائعة وهي زواجها من الملياردير الكويتي فواز مبارك عبدالعزيز الحساوي، فيما تداول نشطاء وثيقة مُسرّبة عبارة عن توكيل من الملياردير للإعلامية الكويتية للتصرف في كافة ممتلكاته الخاصة.

وظهرت حليمة بولند، برفقة سيد نواف، أحد مشاهير “اليوتيوب”، وذلك في مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات” قالت فيه: “أتخذ قرار مثل إليسا واعتزل، والله مسكينة”. وأشارت إلى أنها حتى الآن تلتزم الصمت، لكنها وصلت إلى مرحلة صعبة، قائلة: “شنو هذا، شنو ها القذارة، شائعات وكلام، وتحس من قوة الكذبة أن هناك شيئًا تأخر عليك”.