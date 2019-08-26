تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لخبيرة التجميل السعودية أمل الأنصاري برفقة نورا العميري الفاشنيستا الكويتية وذلك أثناء تواجدهم داخل طائرة. المقطع أثار الغضب بسبب ما قامت به الأنصاري والعميري من مضايقات لراكب أمامهم في الطائرة وبعض الأفعال الغير لائقة.

من جانبها علقت امل الأنصاري على الإنتقادات التى وجهت لها بسبب المقطع قائلة: لا أهتم بهذه الإنتقادات ولاتنهي عن فعل وتأتي بمثله وتتحدثون في حسابتكم المخيسة عن الطاقة السلبية وتتحدثون على الراحة النفسية والإتكيت وتسون في أكونتتكم مالادخل بالإتكيت والراحة النفسية وكل ما تسونه بالعالم إنتقاداتكم المخيسة زي وجيهكم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنتشار فيديو إنزعاج مسافر من تصرفاتها في الطائرة برفقة نورا العميري.. أمل الأنصاري تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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