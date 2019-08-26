"محطة مصر" و "المتفائل".. عروض البيت الفني للمسرح الليلة

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتميزة علي مسارح الدولة المختلفة، اليوم الاثنين، منها: "المتفائل"، ويُعرض على المسرح القومي، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع،آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي،إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام أمام، وتترواح أسعار التذاكر بين أربع فئات مختلفة، وهي "٣٠، ٥٠، ٧٠، ١٠٠" جنيه.

كما يُعرض بالإسكندرية "حمام الست"، على مسرح بيرم التونسي ، في الساعة التاسعة مساءً، بطولة ندى بسيوني، محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالإسكندرية، رؤية سينمائية

أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة إبراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت، وتترواح أسعار التذاكر بين أربع فئات مختلفة، وهي "٢٥،٥٠،٧٥،١٠٠" جنيهًا.

وتعرض مسرحية ميمي ومامي"حكايات السندباد"، على مسرح بيرم التونسي ، في تمام الساعة الساعة السابعة مساءً، بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، ياسمين عيد، محمد بريقع، ومن تأليف و ألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد، وتترواح أسعار التذاكر بين ثلاث فئات مختلفة، وهي "٢٥،٥٠،٧٥" جنيهًا.

أما بالنسبة إلي عروض البيت الفني المشاركة بالمهرجان القومي للمسرح المصري، تُعرض "محطة مصر" يومي الاتنين والثلاثاء على مسرح القاهرة العرائس، في تمام الساعة السادسة مساءً، و تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط

بشرية مختلفة.العرض من تأليف و أشعار محمد زناتى،آداء صوتي مجدي فكري، فاطمة محمد علي، شادي سرور، محمد عزت، فرح حاتم ، شكري عبد الله، محمد الزناتي، عادل عثمان، رضا حسنين، رفعت ريان، أحمد النمس، نادين، موسيقى و ألحان حاتم عزت، وتصميم الديكور سمير شاهين، تصميم عرائس ريم هيبة، نحت عرائس محمود الطوبجي ، ميكانيزم يوسف مغاوري، تحريك عرائس محمد عبد السلام، شكري عبد الله، هاني عز، سيد حسين،عبد الحميد حسني، عادل عثمان، محمد شبراوي، محمد لبيب، نديم شوقي، وإخراج رضا حسنين.

وعلي خشبة مسرح الحديقة الدولية تُعرض "الحكاية روح" في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويستعرض سيرة حياة الفنانين الكبار عمار الشريعي، سيد مكاوي و طه حسين، و غيرهم من الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، و كيف استطاعوا تحدي الصعاب التي واجهتهم حتى أصبحوا من أهم فناني مصر و العالم العربي التي لا تنسى.

"الحكاية روح" بطولة رحمة ممدوح، إيناس نور، وائل أبو السعود، ماهر محمود، ألحان أحمد الناصر، استعراضات شريف فؤاد، ديكور محمد هاشم، إضاءة عز حلمي، مساعد مخرج هيثم حسن، العرض من تأليف و أشعار مصطفى زيكو، و من إخراج محمد متولي.