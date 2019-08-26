بالفيديو.. ويجز يطرح أحدث أغانيه "لقطة"

طرح الفنان ويجز أحدث أغانيه بعنوان "لقطة"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي من كلماته وألحانه، و توزيع وزة منتصر.

يذكر أن ويجز طرح أخيرًا كليب بعنوان "حواري"، وهو من كلماته، و ألحانه، و توزيع دي جي توتي، وإخراج وائل كتاوي، كما حقق نجاحا باهرا عبر مواقع السوشيال ميديا.

وألحانه، و توزيع وزة منتصر.يذكر أن ويجز طرح أخيرًا كليب بعنوان "حواري"، وهو من كلماته، و ألحانه، و توزيع دي جي توتي، وإخراج وائل كتاوي، كما حقق نجاحا باهرا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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