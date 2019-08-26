سما المصري تنشر صورة لريهام سعيد.. “لما كان وزنها ٣٠٠ كيلو”

كتب امير فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2019 12:50 مساءً - بعد ان سخرت الاعلامية ​ريهام سعيد​ من الاشخاص الذين يمتلكون وزنا زائداً ووصفتهم بأنهم عبء على الدولة شُنّ هجوم كبير على ريهام حتى انه تم توقيفها على العمل وهي بدورها اعتزلت الا ان موجة الرد عليها ما زالت مشتعلة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم الفنانة ​سما المصري​ التي نشرت صورة لريهام عندما كانت تمتلك وزناً زائداً وعلقت : “ريهام سعيد لما كان وزنها ٣٠٠ كيلو ولما كانت عبء على الدولة” وبدت ريهام في الصورة وهي أسمن من ما هي عليه الآن