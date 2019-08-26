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كتب امير فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2019 12:50 مساءً - كشفت مصادر طبية بمستشفى السليمانية في كردستان العراق عن وفاة طفل عراقي يدعى ” بريار ” ويبلغ من العمر 6 أعوام إثر إصابته بجلطة دماغية أدخلته في غيبوبة دامت لمدة يومين .
وجاء ذلك بسبب حزن الطفل على وفاة والده ويدعى ” اسو جلال ” وهو يعمل في صفوف قوات البيشمركة والذي قتل منذ إسبوعين على يد تنظيم داعش في هجوم على منطقة جلولاء .
مما أصاب الطفل الذي كان شديد التعلق بوالده بالحزن والكآبة الشديدين وامتنع عن تناول الطعام ولم يكن يصدق مقتل والده .
وكان يطلب دائما من عمه أن يذهب لزيارة قبر والده ويظل ملازما للقبر وصور أبيه .
ودخل بريار المستشفى في 23 أغسطس الجاري ودخل في غيبوبة إثر اصابته بجلطة دماغية نتيجة ارتفاع السكر في الدم .. واستنفرت الكوادر الصحية لإنقاذه لكن جميع المحاولات باءت بالفشل .
وقال الأطباء أن الحزن الشديد أدى إلى تدهور حالته النفسية ومن ثم اصابته بجلطة وهو في هذا العمر .
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفل عراقي بجلطة دماغية حزنا على فراق والده الذي قتل في مواجهة مع داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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