شكرا لقرائتكم خبر عن وقف برنامج الإعلامي المصري تامر أمين بعد "التهكم على المرأة" والان مع التفاصيل

أعلنت نقابة الإعلاميين المصريين وقف مقدم البرامج تامر أمين عن ممارسة النشاط الإعلامي؛ لحين توفيق أوضاعه القانونية بالقيد في النقابة، وقررت إبلاغ النيابة ضده.

ولعبت شكوى المجلس القومي للمرأة المقدمة ضد المذيع المعروف، بتهمة التهكم على عمل المرأة خلال استضافته النائبة المصرية وبطلة السباحة رانيا علواني في برنامجه "آخر النهار" عبر شاشة "النهار"، دورا في وقف أمين.

وأوضحت نقابة الإعلاميين المصريين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، أن القرار جاء "بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون نقابة الإعلاميين، وقرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة التأسيسية للنقابة، وأيضا بعد الاطلاع على جداول القيد بالنقابة، وسجل التصاريح، والذي تبين من خلاله عدم قيد تامر أمين بجداول النقابة، وعدم حصوله على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط إعلامي".

ويواجه أمين شكوى ضده في المجلس الأعلى للإعلام مقدمة من المجلس القومي للمرأة، جاء فيها أن "أسلوبه يفتقر إلى آداب اللياقة، وأصول المهنية الإعلامية من خلال حواره الذي اتسم بالسخرية من الضيفة؛ لأدائها العديد من الأعمال خلال حياتها المهنية، إلى جانب الإساءة التي وجهها إلى زوج الضيفة، والسخرية من دعمه ومساندته القوية لها؛ ما يعد إساءة إلى رجال مصر الداعمين لعمل المرأة".