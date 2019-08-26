هذا ما حققته شيرين عبد الوهاب بأغنيتها الخليجية الجديدة

متابعة بتجـــــــــرد: حققت أغنية النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب الجديدة “الحب خدعة” مليوني مشاهدة بعد عشرة أيام على طرحها عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

وتعتبر هذه الأغنية الأولى التي تقدّمها شيرين باللهجة الخليجية منذ بداياتها الفنية، وقد تباينت الآراء حولها، حيث أعجبت شريحة واسعة من محبّيها في حين اعتبر البعض أنها حققت جماهيرية واسعة في الخليج بالأغنيات المصرية التي قدّمتها ولم يكن من الضروري أن تلجأ إلى الغناء بالخليجي.

الجدير ذكره أن أغنية “الحب خدعة” من كلمات سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد وقد أطلقتها شيرين عبد قناتها على موقع “يوتيوب”.

لمشاهدة فيديو أغنية “الحب خدعة”: