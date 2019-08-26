إبنة أحمد الفيشاوي بعد حكم سجنه: قال لي “لم أعد أريدكِ في حياتي”!

متابعة بتجــــــــــرد: بعد صدور حكم بسجن الممثل المصري الشهير أحمد الفيشاوي لمدة شهر، نجل النجم الراحل فاروق الفيشاوي، بسبب عدم تسديده نفقة ابنته لينا الفيشاوي التي تعيش في لندن مع والدتها هند الحناوي، وهي طليقة أحمد، خرجت ابنته عن صمتها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت لينا بفيديو وهي تروي أن والدها أحمد توقّف عن تسديد نفقتها المالية بعد سفرها ووالدتها بشهرين للعيش في لندن، علماً أنهما تركا مصر للعيش في بريطانيا لأن طليقة أحمد أرادت إكمال تحصيلها العلمي هناك والحصول على شهادة الدكتوراه.

وتحدّثت لينا في الفيديو عن الغلاء المعيشي في لندن وصعوبة العيش فيها ما لم يتوفّر المال الكافي. وكشفت أنها أصيبت بصدمة حين اتّصلت، في إحدى المرات، بوالدها، فقال لها: “لم أعد أريدكِ في حياتي”.

إلا أنها لم تكشف عن السبب الذي دفع والدها إلى التوقّف عن دفع النفقة الخاصة بها.