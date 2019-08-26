مايلي سايرس تردّ على متّهميها بخيانة زوجها: لم أرتكب الجريمة!

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد الاتهامات التي تلقّتها النجمة الأميركية العالمية مايلي سايرس بأنها خانت زوجها الممثل الأسترالي ليام همسوورث ما أدّى إلى انفصالهما أخيراً، ردّت الأخيرة على كل هذه الاتهامات برسالة مطوّلة نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت سايرس في رسالتها: “أتفهّم أنه ينبغي عليّ اعتماد الشفافية مع المعجبين الذين أحبّهم، بسبب نهج العيش الذي اخترته، لكن ما لا أتقبّله هو ان اتّهَم بالكذب بشأن جريمة لم ارتكبها”.

وكشفت سايرس في رسالتها عن هفوات ارتكبتها في شبابها، “كخسارة عقد كبير مع وولمارت في السابعة عشرة من العمر بسبب تدخين الحشيشة”، وتحوّلها من معشوقة المراهقين بشخصية “هانا مونتانا” إلى فنانة جريئة وغريبة الأطوار.

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وتابعت: “لكن في الواقع، عندما تصالحت مع ليام، كنت مخلصة وصادقة. ويمكنني تقبّل الكثير من الأمور لكن ليس أن زواجي انتهى بسبب خيانة”.

وأكملت سايرس بالقول: “كنت بحاجة إلى اتخاذ قرار سليم لمصلحتي والتخلّص من نمط العيش القديم. ولم أكن يوما سعيدة لهذه الدرجة. ويمكنكم أن تقولوا ما يحلو لكم عني… لكن ليس إنني كذّابة”.

وانفصلت سايرس عن همسوورث بعد علاقة متقلّبة دامت 10 سنوات وزواج استمرّ فقط ثمانية أشهر.