متابعة بتجــــــــــرد: تحدّثت الممثلة المصرية الشهيرة غادة عبد الرازق عن حفيدتيها جويرية وخديخة من ابنتها روتانا.
وقالت في حديث لـ “لها”: “أعلّمهما أن خير الأمور الوسط، وأن تخاف إحداهما على الأخرى وتعاملها بحنان، وأن تتلقّيا العلم بطيب خاطر، لأنهما وحدهما من تستفيدان من النجاح الذي تحققانه في الدراسة، وأرغب في أن أراهما في أحسن حال”.
وسئلت عما إذا كانت ستوافق على دخولهما مجال الفن وخصوصاً عالم التمثيل، فأجابت عبد الرازق بالقول: “لا، لأن العمل في الفن مُتعب، ويتطلب نَفَساً طويلاً، ويعرّض الفنان للكثير من الضغوط النفسية”.
كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبد الرازق: لن أسمح لحفيدتيّ بدخول عالم التمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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