منظم حفلة لوبيز: “رفصت نصيحة السفارة الأميركية بإلغاء حفلة مصر”

متابعة بتجـــــــرد: كشف منظّم حفلة الفنانة الأميركية جنيفر لوبيز في مصر، اللبناني ربيع مقبل، أنّها رفضت فكرة إلغاء حفلتها في الساحل الشمالي، رغم النصائح التي جاءتها قبل أيام من إقامتها.

وقال ربيع، لبرنامج ET: ” السفارة الأميركية نصحت جنيفر بعدم الغناء في مصر بسبب الانفجارات الإرهابية، لكنها رفضت الفكرة بعد علمها بأن تذاكر الحفلة قد نفدت بأكملها”.

وتابع: “أي فنان غير جنيفر، كان سيأخذ حقوقه المالية كاملة، ويرفض إحياء الحفلة خوفاً على حياته، خصوصاً أنها الحفل الأولى لها في مصر”، مشيراً إلى أن “جنيفر تقاضت ما يقرب مليوني دولار”.