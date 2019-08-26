قبلات متبادلة بين ترامب وبريجيت ماكرون وميركل.. والرئيس الفرنسي يراقب الوضع

متابعة بتجـــــــــــرد: وقعت كلّ من السيّدة الأولى لفرنسا بريجيت ماكرون والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل في “سحر” الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة “بياريتس” الفرنسية، وذلك في نهاية اليوم من تجمع زعماء العالم.

ووثّقت عدسات كاميرا وكالة “رويترز”، لحظة وضع بريجيت ماكرون قبلة على خدّ ترامب، وهي تمسك بيدّ زوجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي راقب الوضع مبتسما.

إلى ذلك، ظهرت ميركل وترامب في صور عفويّة، أثناء تبادل القبل خلال اجتماع القادة الوطنيين بعد العشاء في اليوم الثاني من الإجتماع في بياريتس الفرنسية.

ونالت الصور انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، التي رحبّ بها البعض، في وقت انتقد البعض الآخر تصرّف ترامب خلال لقاء رسمي مع قادة العالم.