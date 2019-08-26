الأمير هاري يحضر حفل زفاف صديقته السابقة.. و”ميغان” لا تشعر بالراحة

متابعة بتجــــــــــرد: سيكون الأمير هاري من بين الضيوف في حفل زفاف صديقته السابقة “كريسيدا بوناس”، حيث قالت مصادر مطلعة، إنه من المتوقع أن يحضر كل من دوق ودوقة ساسكس.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، من المرجح أن يُقام حفل زفاف “كريسيدا” و”هاري وينتوورث ستانلي”، في مطلع العام المقبل.

موقف ميغان:

مع ذلك، فمن غير الواضح، ما إذا كانت “ميغان” ستقبل دعوة أم لا؛ فمن المعروف أنها لا تشعر بالراحة بالقرب من صديقات هاري السابقات، وفقا لما صرح به خبير ملكي لصحيفة “ذي صن”.

وكانت الممثلة “كريسيدا”، البالغة من العمر 30 عامًا، من بين الضيوف في حفل زفاف الدوق والدوقة، في سانت جورج، في مايو من العام الماضي.

وقال المعلق الملكي، آدم هيليكر: “هاري سوف يذهب بالتأكيد، كما أنه أبقى على علاقة ودية للغاية مع كريسيدا، التي لم تقل كلمة واحدة في العلن عن علاقتها مع الأمير، وهاري أيضا تربطه علاقات ودية للغاية مع والدة العريس، كلير ميلفورد هافن”.

وعندما سُئل عن دوقة ساسكس، قال السيد هيليكر: “من المعروف أن ميغان تشعر براحة أقل بالقرب من صديقات هاري السابقات، ولاسيما شيلسي ديفي”.

وقال السيد هيليكر، إن “ميغان” منعت “شيلسي” من أن تكون في قائمة الضيوف لحضور حفل الزفاف الملكي في العام الماضي، ومع ذلك، قال المطلعون إنها تعرف “كريسيدا”، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستحضر أم لا.

وقالت المصادر، إن الدعوات لم تخرج بعد، ولكن بالتأكيد من المتوقع أن يتلقى “هارى” و”ميغان” واحدة.

من هي كريسيدا بوناس؟

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هي عارضة أزياء وممثلة إنجليزية، وُلدت عام 1989، منحدرة من سلالة الملك تشارلز الثاني، والدها هو “جيفري بوناس”، رجل أعمال ناجح.

لفتت شقيقتها “إيزابيلا” الأضواء إليها، عندما أُشيع أن “وليام” يكن بعض المشاعر لها قبل زواجه من “كيت”.

تاريخ هاري وكريسيدا:

ترجع علاقتهما إلى عام 2012، وكانت الأميرة “أوجيني” هي سبب تعارفهما، حيث تربطها صداقة مقربة بها، كما أنها إبنة عمة الأمير هاري، اقترب كلاهما من الآخر، وكانت علاقة جدية وظهر ذلك في مرافقتها للأمير في مهمة ملكية رسمية.

تعثرت علاقتهما تحت أنظار الجمهور، حتى انتهت عام 2014، وقالت “كريسيدا”، إنها شعرت بأنها لا تستطيع السير في الشارع دون أن يتم الحكم بها باستمرار وتصويرها قِسرًا من قِبل الغرباء.

ترتيب كريسيدا في قائمة صديقات هاري:

ناتالي بينكام عام 2000، شيلسي ديفي (2004-2011)، كارولين فلاك (2009)، ناتالي إمبروغليا (2009)، فلورنسا برودنيل بروس (2011)، مولي كينغ (2012)، كريسيدا بوناس (2012-2014)، كاميلا ثورلو( 2015)، إيلي غولدنغ (2015)، ميغان ماركل (2016 حتى الآن).

تجدر الإشارة إلى أن “كريسيدا”، أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، خطبتها لـ”هاري وينتوورث ستانلي”، وأظهرت خاتم الخطبة الماسي المبهر.