إيد شيران متهم بسرقة أغانيه

متابعة بتجــــــــــرد: اتُهم المغني البريطاني الشهير إيد شيران، بسرقة أغاني الفنانين الآخرين واعتبارها مصدر إلهام لأغانيه الخاصة، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وتقول الصحيفة، إن وثائق مقدمة إلى المحكمة العليا في بريطانيا، أكدت أن المغني البالغ من العمر 28 عاماً بقصد أو دون قصد قام استولى على موسيقى كتاب ومؤلفي الأغاني الآخرين.

وتقدم بالكشوى الموسيقار المعروف سام شكري “26 عاماً” والذي يتقاتل مع شيران حول أغنية Shape of You الشهيرة، ويقول إنه سرقها منه، فيما نفى شيران هذه الادعاءات.

كانت أغنية Shape of You هي الأكثر مبيعًا في العالم في عام 2017، ووصلت إلى المرتبة الأولى في 34 دولة، ويزعم شكري أن شيران سرقها من أغنيته Oh Why ولكن الأخير ينفي.

الجدير بالذكر أن الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا تتهم شيران بالسرقة من الفنان الجاميكي شاجي، والمغنية الريفية ياسمين راي وغيرهم من الفنانين.