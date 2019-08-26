حضور جماهيري غفير بحفل عاصي الحلاني في قرطاج – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: أحيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلًا جماهيريًا كبيرًا ضمن فعاليات “مهرجان قرطاج الدّولي” في تونس مساء 25 آب/أغسطس الجاري.

وكان بانتظار عاصي الحلاني جمهور غفير من محبّيه في تونس، حيث استقبلوه على المسرح بصيحات الحبّ تعبيرًا عن سعادتهم بتواجده بينهم.

قدّم عاصي خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني التي تفاعل معها الحضور بشكل ملحوظ، فرافقته موجات التصفيق حتى ساعات الفجر الأولى.

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وبعد الحفل شارك عاصي الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بمقاطع فيديو من السهرة وبتعليقه عليها كتب: “ليلة من العمر مع جمهور رائع..ما اجمل تفاعلكم الله يديم الفرح عليكم”، وتابع: “قد ما نحكي قليل قدام هالجمهور الرائع، الف شكر على استقبالكم ومحبتكم الكبيرة”.

على صعيد آخر، يواصل عاصي الحلاني العمل على أغاني ألبومه الجديد والمقرر طرحه في الأسواق خلال الفترة القريبة المقبلة.