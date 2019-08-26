ياسين التهامي يشدو.. وهشام عباس يفاجئ الجمهور بـ"محكى القلعة"

شهدت ساحة قلعة صلاح الدين الأيوبي في العاصمة المصرية، القاهرة، ليلةً ساحرةً أحياها المنشد الديني الشيخ ياسين التهامي والمغني هشام عباس، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء (محكى القلعة) في دورته الـ28، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.





وقدَّم الشيخ ياسين التهامي فقرة رائعة شهدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور شدا فيها بمختارات من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية، إضافة إلى مجموعة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية.





ووسط ترحيب كبير صعد الفنان هشام عباس إلى المسرح وقدَّم باقة من أشهر أغنياته منها: "يا أنا يا مفيش، لمتنا، قولوله، حبيتها، حلال عليك، عيني، عينيها السود، زمان، ناري نارين، فينه" وغيرها.





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وفاجأ عباس الجمهور بأغنيته الجديدة "شاري بالغالي" ضمن ألبومه المنتظر "عامل ضجة".

الدورة الـ28 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 15 يوماً متصلة حتى الأحد 1 سبتمبر/أيلول، ويحييها كوكبة من النجوم هم: مي فاروق، محمد الحلو، محمد محسن، مروة ناجي بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين، علي الحجار، هاني شاكر، أحمد جمال، هشام عباس، محمد عدوية، مجد القاسم، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، غالية بن على (تونس)، تانيا قسيس، دينا الوديدي، الموسيقار عمر خيرت.

ويشهد المهرجان أيضاً مشاركة براس ساوند باند للنفخ والإيقاع، الموسيقار هشام خرما، فريق مسار إجباري، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، فرقة أوبرا القاهرة، كايرو باند بقيادة سما سليمان، الشيخ ياسين التهامي، فريق على مر الأجيال، أوركسترا ساوند تراك، أوركسترا النور والأمل، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها، محمد حسن وفرقته، فرقة توناكي (ناميبيا)، فريق كايرو ستيبس (مصر - ألمانيا)، فرقة إيقاعات غينيا (غينيا)، فرقة رضا للفنون الشعبية، ويف جاز باند، سداسي شرارة، عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، بغدادي بيج باند، المطربة زيزي عادل وفرقتها، منى بوركهارد وفرقتها، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة، إلى جانب فرق من دول الهند، الصين، فنزويلا، الجزائر.



