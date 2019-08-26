5 أفلام يترقبها جمهور بوليوود في سبتمبر

تشهد صالات العرض السينمائية بالهند خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، طرح مجموعة مميزة من الأفلام لعدد من أبرز نجوم بوليوود.

ورصد موقع "إنترتايمنت تايمز" أبرز 5 أفلام مقرر طرحها بصالات العرض بالهند مع بداية شهر سبتمبر/أيلول، وسيكون أولها فيلم Satellite Shankar من بطولة "سوراج بانتشولي" و"ميجا أكاش"، والذي يطرح الفيلم بصالات العرض في 6 سبتمبر المقبل.

والفيلم من تأليف وإخراج "عرفان كمال"، وتدور أحداثه عن حياة الجنود اليومية بالجيش الهندي، ويُعَد الأول في تاريخ بوليوود الذي يتم تصوير مشاهده عبر الولايات الهندية الـ10 بالكامل.

وفي اليوم نفسه يتم طرح فيلم Chhichhore الذي يضم مجموعة كبيرة من نجوم بوليوود الشباب، أبرزهم "شرادها كابور"، و"سوشانت سينج".

ويخرج الفيلم المخرج "نيش تيوراي"، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي درامي، حيث يتناول قصة 7 أصدقاء نجحوا في البقاء مترابطين ومحافظين على صداقتهم منذ عام 1992 حتى الوقت الحاضر.

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وفي يوم 12 من سبتمبر، يطرح فيلم "Pehlwaan" بصالات العرض الهندية، وهو من بطولة "أكانكشا سينج" و"سوديب".

ويخرج الفيلم "إس كريشنا"، ويجسد نجم الفيلم "سوديب" شخصيتين في الفيلم؛ حيث يظهر في شخصيتي ملاكم ومصارع.

ومن المقرر أن يطرح فيلم Dream Girl للنجم الشاب "أيشومان كورانا"، بصالات العرض السينمائية بالهند في يوم 13 سبتمبر/أيلول.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من "نوشرات بهروشا" و"مانجوت سينج" و"أبهيشك بانيرجي" و"سومون شاكرافرتي"، ويخرجه "راج شاندييلا"، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي عن شاب من بلدة صغيرة يمتلك موهبة تقليد السيدات بأكثر من صوت، ويضعه ذلك الأمر في الكثير من المتاعب.

وفي يوم 13 سبتمبر/أيلول يطرح فيلم Section 375 للنجم "أكشاي خانا"، و"ريتشا تشادا"، ويخرجه "أجاي باهل"، وتدور أحداثه في إطار درامي عن القضايا التي تتمحور حول الفقرة رقم 375 من قانون العقوبات الهندي.



