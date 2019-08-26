حقيقة وفاة الممثل المصري إبراهيم نصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتشرت شائعات خلال الفترة الأخيرة حول وفاة الممثل المصري إبراهيم نصر إثر تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة، وهو ما سخر منه في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم".

وأكد نصر (69 عاما) عدم معاناته من أي مشكلات صحية وأنه بخير ويستعد حاليا لاستئناف نشاطه الفني قريبا، وأضاف ساخرا: "بكلمك من الآخرة".

وتحدث عن مروجي شائعة وفاته قائلا: "اللي عمل كده فاكر إنه أذاني، لأ والله، ده عملي جنازة وأنا عايش، وشفت نفسي لما هموت هيحصل إيه".

وتابع: "مليون تليفون من جميع أنحاء العالم، وأصدقائي في مصر اتصلوا بيا للاطمئنان على صحتي، من أول سن 25 لـ95 سنة، شوفت الجنازة بتاعتي أد إيه هيبقى فيها ناس".

واحتفل الفنان إبراهيم نصر منذ أيام بعيد ميلاده الـ69 فهو من مواليد 1950، واشتهر بتقديم برنامج "الكاميرا الخفية" لسنوات عدة، وشارك في بطولة عدد من الأفلام من بينها "مستر كاراتيه، حسن اللول، إكس لارج، حد السيف، أولى ثانوي".