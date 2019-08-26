غبريال عبد النور مكرّمًا في حمص

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Aug 26, 2019
كرّم المطران مار سلوانس بطرس النعمة، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها للسريان الأرثوذكس، التينور اللبناني غبريال عبد النور والإعلامي والكاتب غسان الشامي خلال افتتاح مهرجان عيد السيدة العاشر بكنيسة أم الزنّار في حمص والذي أحيته جوقتا “حنين صافيتا” و”أم الزنّار”، وقد شارك الفنان عبد النور في الترنيم بالسريانيّة والعربيّة.
يشار إلى أنّ كنيسة أم الزنّار ترقى للقرن الأول ودعيت بهذا الاسم لوجود زنار ثوب مريم العذراء محفوظًا فيها، وهي من أقدم الكنائس في العالم واسمها الرسمي كاتدرائية السيدة العذراء أم الزنار وتقع في حمص في منطقة الحميديّة.
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