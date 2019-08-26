بديع ابو شقرا يستغل شهرته وحب الناس لخدمة الناس، شاهدوا ماذا فعل؟

في لفتة تُحسب له، زار الفنان اللبناني بديع أبو شقرا متحف النول في منطقة “بعذران” الشوفية وذلك لأجل تسليط الضوء على هذه الحرف اليدوية التي هي جزءاً لا يتجزأ من هويتنا ومجتمعنا والتي تعكس أصالة الماضي وحياة الأجيال القديمة بالحاضر الحديث.

واتخذ “أبو شقرا” من حسابه الخاص عبر موقع انستغرام، منبراً ليتشارك مع المتابعين ببعض الصور من أجواء زيارته الى متحف النول الذي ورثه السيد نزيه باز عن جدّه، وهو الحريص كل الحرص في المحافظة عليه، حيث يعود تاريخ المتحف إلى 100 سنة خلت، أما آلة النول التاريخية، تعود إلى نحو 5000 آلاف سنة قبل الميلاد، تستخدم لحياكة الحرير، وهي حِرفة يتقنها “باز” منذ 35 سنة.

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وأحب بديع ان يستغل شهرته واسمه الكبير وحب الناس له لخدمة الناس لضخ جرعة دعم الى هؤلاء الاشخاص الذين يحتاجون الى كل تشجيع للحفاظ على استمراريتهم في ظل هجمة التطورات الحديثة والاختراعات التكنولوجية.

من جهة أخرى، باشرت شاشة الـMTV بعرض الاعلان الترويجي لمسلسل “بردانة أنا” والذي سيبصر النور قريبًا، وهو من بطولة بديع ابو شقرا، كارين رزق الله، رولا حمادة، وسام حنا وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان واخراج نديم مهنا.

وعلى المقلب الآخر، تستعد محطة LBCI لعرض مسلسل “بالقلب”، من كتابة طارق سويد، بطولة بديع ابو شقرا، سارة ابي كنعان، ستيفاني عطالله، كارمن لبس، سمارة نهرا ونخبة من نجوم التمثيل، إخراج جوليان معلوف وإنتاج G8برودكشن.