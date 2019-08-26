محمد لطفي يدرب نجله على الملاكمة بحضور حمادة هلال

القاهرة - لايف ستايل شارك الفنان محمد لطفي جمهوره بفيديو نشره عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يدرب نجله إبراهيم على الملاكمة. وعلق "لطفي" على الفيديو قائلا: "انتظروا الملاكم الصغير إبراهيم محمد لطفي، تصوير صديقي النجم حمادة هلال". ويقضي الثنائي، لطفي وهلال، إجازتهما الصيفية في قرية مارينا بالساحل الشمالي، إذ إن جمهورهم ومتابعيهم انهالوا عليهم بالتعليقات على الفيديو، واصفين ابن لطفي بالملاكم الصغير قد يهمك أيضاً :

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