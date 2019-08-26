حلا شيحة تتألق بالأبيض في أحدث جلسة تصوير

القاهرة - لايف ستايل خضعت النجمة حلا شيحة لجلسة تصوير جديدة، ارتدت خلالها فستانا أبيض جذابا أظهرها في كامل أناقتها. ونشرت حلا شيحة صورة من الجلسة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها. يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة كانت مشاركتها في رمضان الماضي، بمسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، وعرض المسلسل حصريا على شاشة قناة "DMC"، وحقق نجاحا كبيرا..

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