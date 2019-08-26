داعية سلفي يُهاجم محمد رمضان عقب "سجدة الشكر" بعد الغناء

القاهرة - لايف ستايل
هاجم سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، الفنان محمد رمضان، مؤكدا أنه لا يجوز له سجود الشكر بعد الغناء، زاعما أنه من المعصية أن يسجد الإنسان شكرًا على المعصية.
وتساءل "عبد الحميد": "هل يشكر الله على ارتكاب المحرم؟"، مردفا: "عليه أن يندم ويتوب ويستغفر الله، فسجدة الشكر تكون بسبب تجدد نعمة، أو اندفاع نقمة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمرٌ يُسَرُّ به خرَّ ساجدًا لله عز وجل".
وتابع: "محمد رمضان لم تحدث له نعمة، بل حدثت له نقمة وغناء ورقص وانحلال، وسط نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، واختلاط الرجال بالنساء وفسوق وعصيان"، مردفا: "هذا من اللهو محرم الذي نهانا الله عنه
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