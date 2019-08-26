كاظم الساهر يجهز مفاجأة في حفل زفاف نجله أغسطس الجاري

القاهرة - لايف ستايل
يستعد الفنان العراقي كاظم الساهر، للاحتفال بزفاف ابنه في 30 من أغسطس الجاري، بأحد الفنادق الكبيرة بالعاصمة الرباط، وجاري تحضير القيصر لأغنية خاصة لابنه عمر ليغنيها له خلال الحفل وكهدية مميّزة من الأب لابنه.
و«عمر» هو الإبن الأصغر للفنان «كاظم الساهر»، وقد عقد خطوبته في شهر مارس الماضي على الطبيبة المغربيّة نورا الدخش.
وأشارت المصادر إلى أن عروس نجل القيصر هي فتاة مغربية تقيم في العاصمة الرباط، ومن المُقرّر أن يُقام حفل زفاف «عمر و نورا» في أحد فنادق المغرب.
ومن المرتقب أن يعرف الحفل حضور عدد من الفنانين العرب والمغاربة من بينهم من سيحي العرس.
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