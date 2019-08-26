محمد رمضان يتدخل لفض الاشتباكات العنيفة في حفله الغنائي في الساحل

القاهرة - لايف ستايل
أظهرت صورة جديدة، حجم الفوضى جراء الاشتباكات بين مجموعة من الشباب والبودي جارد المكلف بتأمين الحفل الغنائي للفنان محمد رمضان في جولف بورتو مارينا في منطقة الساحل الشمالي.
كما أظهرت الصور رد فعل الفنان محمد رمضان من تلك الاشتباكات، وظهوره منفعلا وسط بعض الشباب، إضافة إلى قيامه بتهدئة بعض الغاضبين من الشباب.
وقال أحد الحضور: إنه بعد بداية الحفل بوقت قصير لاحظ القائمون عليه وجود عدد كبير من الجمهور لا يحملون تذاكر، حاولوا الدخول من خلال القفز أعلى الأسوار الحديدية الملتفة حول المكان المقام به الحفل.
وأضاف المصدر أن أفراد البودي جارد حاولوا منعهم من الدخول، إلا أنهم فشلوا في ذلك، حتى تحول الأمر إلى اشتباكات بين الطرفين، واستخدم فيها البودي جارد عددا من العصي وهذا ما أدى إلى تدافع الجمهور الذين هدموا الأسوار الحديدية المحيطة بالمكان لتسود حالة من الهرج والمرج.
وقدم رمضان خلال الحفل باقة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من كل محبيه، وسيطر سوء التنظيم على الحفل وحدث تدافع كبير بين الجمهور.
والحفل من تنظيم مصطفى السويسي في ثاني تعاون له مع رمضان بعد نجاح حفلها الأول بالقاهرة، ويشارك في تجهيزات الحفل تامر فوزي مصمم ومنفذ المسرح، وإضاءة ومؤثرات بصرية لوليد الحريري
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