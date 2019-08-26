محمد صبحي يؤسس مسرحًا جديدًا بمدينة سنبل

يقوم حاليا، الفنان محمد صبحي، بإنشاء مسرحا جديدا، بمدينة سنبل، ليصبح عدد المسارح التي أسسها، 5 مسارح خلال مسيرته الفنية، كان أولها مسرح الليثيه بالإسكندرية، والذي قدم عليه مسرحيات "أنت حر" و"المهزوز"، ثم شيد مسرح "نيو أوبرا" بميدان الأوبرا وقدم عليه مسرحيات "تخاريف "، و"وجهة نظر"، و"بالعربي الفصيح".

كما قام الفنان محمد صبحي، ببناء مسرح "الفردوس" بالدراسة وعرض عليه مسرحيتي "بالعربي الفصيح" و"وجهة نظر"، ثم شيد مسرحا بمدينة "سنبل" وقدم خلاله عروضه الأخيرة "غزل البنات" و"خيبتنا"، وها هو الآن يشيد المسرح الثاني بالمدينة ليقدم عليه عروضا مسرحية بالتوازي مع المسرح الآخر المجاور له، ليحقق فكرة عرض اكثر من عمل مسرحي في الأسبوع الواحد.

وجدير بالذكر، أن الفنانين الذين قاموا ببناء وتشييد مسارح، هما إسماعيل ياسين الذي بنى مسرح باسمه، ثم نجيب الريحاني الذي أسس مسرحين واحدا بالقاهرة، بشارع عماد الدين وآخر في الإسكندرية.

يذكر أن، الفنان محمد صبحي يواصل تقديم عرض مسرحيته "خيبتنا" على مسرح مدينة "سنبل" للموسم الرابع والمسرحية من تأليفه وإخراجه وبطولته مع سماح السعيد ومشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسي الهواري وميرنا زكرى وعبير فاروق والفنان القدير شوقى طنطاوي والوجد الجديد حازم القاضى.

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مسرحية "خيبتنا" تتناول ما يحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمي في علم الجينات والاستنساخ على المواطنين في العالم العربي والأمريكى، وتدور المسرحية في قالب كوميدي غنائي استعراضي يجسد فيها الفنان محمد صبحي شخصية الدكتور "يائس" العالم في علم الجينات.

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