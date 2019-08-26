أنجلينا جولي تصطحب أبنائها إلي ديزني لاند وتتخفى بهذه الاطلالة

اصطحبت النجمة العالمية انجلينا جولي ابنائها الاربعة من أجل قضاء يوم كاملًا في مدينة ديزني لاند بولاية كالفورنيا الامريكية.



وظهرت أنجلينا جولي مرتدية ملابس سوداء كاجوال بسيطة مع نظارة شمس سوداء كي لا يتعرف عليها أحد في مدينة الملاهي المزدحمة طوال الوقت ورافقها حراس شخصيين.

وكانت انجلينا جولي ودعت طفله بالتبني مادوكس منذ ايام بعد التحاقه بجامعة يونسي في كوريا الجنوبية من أجل دراسة الهندسة الحيوية.

وتنتظر انجلينا جولي طرح فيلمها الجديد Maleficent: Mistress of Evil يوم 19 أكتوبر المقبل من انتاج شركة ديزني، الذي يعد الجزء الثاني لفيلم Maleficent الذي قدمته عام في 2014.

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