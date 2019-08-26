نقابة الإعلاميين المصرية توقف تامر أمين عن العمل

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي واتساب

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب

إضغط هنا للإشتراك



""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت نقابة الإعلاميين المصريين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، قرارها بمنع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر شاشة "النهار" المصرية من الظهور على الشاشة. وذلك على خلفية الضجة الكبيرة التي أثارها بسبب استضافته للرياضية المعروفة عضو مجلس إدارة النادي الأهلي "رانيا علواني"، حيث اتُهِمَ بـ"التدخل المهين والساخر في العلاقة بينها وبين زوجها، بما يحط من كرامة المرأة، ويسيء لوضعها في المجتمع."

وجاء في بيان نقابة الإعلاميين أن قرار المنع جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون نقابة الإعلاميين، وقرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة التأسيسية للنقابة، وأيضاً بعد الاطلاع على جداول القيد بالنقابة، وسجل التصاريح، الذي تبين من خلاله عدم قيد تامر أمين بجداول النقابة، وعدم حصوله على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط إعلامي.

فيما طالب المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة من قِبل المجلس الأعلى للإعلام في هذا الشأن.

Advertisements

وفي أول تعليق له على قرار المنع، قال "أمين" إن نقابة الإعلاميين أبلغته بقرار وقفه عن ممارسة النشاط الإعلامي، وذلك لعدم إنهاء إجراءات قيده في جداول النقابة.

وأضاف أنه سيتوجه في الساعة الواحدة ظهراً لمقر النقابة لإنهاء إجراءات القيد، وأنه من المقرر أن يستأنف عمله ببرنامجه على قناة النهار في الموعد المُحدد، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام مصرية وبينها موقع مصراوي.

الجدير ذكره أن وسائل الإعلام تداولت خبراً عن شكوى تقدم بها ضده المجلس القومي للمرأة وأخرى من زوج "علواني" ما أدى لتدخل تقابة الاعلاميين وفتح التحقيق.

