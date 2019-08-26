شكرا لقرائتكم خبر عن صوفيا ريتشي تدخل في وصلة رقص احتفالا بعيد ميلادها بإحدى الملاهي الليلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو إن صوفيا ريتشي لم تكتفي بالاحتفال مرة واحدة بعيد ميلادها الـ 21، لكنها قررت أن تقضي سهرة ممتعة مع صديقها نجم تليفزيون الواقع الشهير سكوت ديسيك وعدد كبيرمن اصدقائها في" XS nightclub " بلاس فيجاس .

فظهرت صوفيا ريتشي بعدد من الصور بعد أن دخلت في وصلة رقص استمرت للساعات الاولي من الصباح بصحبة اصدقائها، وكانت ريتشي ذات الـ ( 21 عام ) ترتدي jumpsuit ضيق باللون الوردي خطف أنظار الكثيرمن المعنيين بالأزياء والموضة .

وقبل أن تبدأ ريتشي الاحتفال ووصول كعكة عيد ميلادها، أمسكت العديد من الفتيات لافتات كتب عليها اسم صوفيا .



احتفال صوفيا ريتشي بعيد ميلادها الـ 21 (1)

صوفيا في وصلة رقص (3)







احتفال صوفيا ريتشي بعيد ميلادها الـ 21 "3"

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احتفال صوفيا ريتشي بعيد ميلادها الـ 21 (4)



احتفال صوفيا ريتشي بعيد ميلادها الـ 21 (5)



احتفال صوفيا ريتشي بعيد ميلادها الـ 21 (6)