شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم محمد عدوية وسعيد أرتيست بمهرجان محكى القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان. يحيى اليوم الاثنين الفنان محمد عدوية حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، والذى يستمر حتي 1 سبتمبر المقبل .

ومن المقرر أن يقدم من خلاله عددا من أغانى ألبومه الأخير "سكوت خلاص"، وعددا من أغانيه القديمة، ومنها "الطيب أحسن" وغيرها.

ويحي أيضا الفنان سعيد أرتيست حفله ضمن الفعاليات إضافة إلي فريق علي مر الأجيال.

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آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص"، الذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم الشاعر أيمن عز والملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر، وغيرهم.