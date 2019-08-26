شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد رزق 2" رابع فيلم يصل لـ75 مليون جنيه فى 2019.. وهؤلاء سبقوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطى فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز 75 مليون جنيه فى شباك التذاكر بعد أقل من 3 أسابيع على طرحه فى دور العرض المصرية حيث انطلق فى السينمات بدءًا من يوم 8 من شهر أغسطس الجارى، ليصبح الفيلم الرابع الذى تتخطى إيراداته 75 مليون جنيه هذا العام الذى يشهد ارتفاعا ملحوظا فى معدل الايرادات التى تحققها الأفلام.

ويعد "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة وإخراج بيتر ميمى، أول فيلم تتخطى ايراداته 75 مليون جنيه بعد طرحه فى موسم عيد الفطر الماضى واستطاع الوصول إلى إجمالى إيرادات 80 مليون جنيه، ثانى الأفلام التى تخطت 75 مليون فى شباك التذاكر هو "الممر" للنجم أحمد عز وإخراج شريف عرفة والذى طرح مع "كازابلانكا" فى نفس الموسم.

وفى موسم عيد الأضحى الجارى تخطى فيلمين كذلك حاجز الـ 75 مليون جنيه ايرادات وهما "الفيل الأزرق" للنجم كريم عبد العزيز وإخراج مروان حامد والذى حقق حتى الآن 88.5 مليون جنيه كأعلى فيلم حصدًا للإيرادات فى تاريخ السينما، و"ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، لتكون هذه الأفلام هى الأكثر تحقيقاً للإيرادات فى التاريخ والمفارقة أن جميعها عرضت هذا العام 2019.