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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
تذكر الفنان صبري فواز الفنان الراحل فاروق الفيشاوي الذي رحل عن عالمنا في 25 يوليو الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان.
ونشر صبري صورة للفنان الراحل فاروق الفيشاوي مع النجم يحيي الفخراني من مسرحية "الملك لير"، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "الأشجار تموت واقفة".
الفنان الكبير فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا 25 يوليو الماضي، عقب دخوله غيبوبة كبدية، عن عمر ناهز الـ67 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان.
وترك الفيشاوي ميراثًا هائلا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلمًا سينمائيًا و71 مسلسلًا و14 مسرحية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شهر من وفاته.. صبري فواز يتذكر فاروق الفيشاوي: "الأشجار تموت واقفة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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