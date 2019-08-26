محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
وصف المخرج يسري نصرالله، فيلم "إحكي يا شهر زاد" بـ"الصدفة التاريخية".
وأضاف نصرالله، في تصريحات لـ"الخليج 365" أن "إحكى يا شهرزاد" هو الفيلم الوحيد الذي تعامل معه من الناحية الإخراجية فقط، لافتًا إلى أن باقي أفلامه كتبها أو شارك في كتابتها، قبل أن يخرجها.
وروى نصرالله أنه فوجئ باتصال من الكاتب وحيد حامد، يعرض عليه إخراج الفيلم، فقرأ السيناريو وتحمس له، مشيرًا إلى أنه سأل حامد عن سبب اختياره له لإخراج العمل، فأجابه: "حسيت إنك اللي تقدر تعمله، ويا تصيب يا تخيب".
وتابع: "حتى هذا الفيلم لم يكن خروجه للنور أمرًا سهلًا، رغم اسم وحيد حامد ونجوم الفيلم، كان هناك ما يقال عني دائمًا، خاصة أن فيلمي السابق كان جنينة الأسماك، كما كان من الصعوبة تحقيق المعادلة، كيف يعبر الفيلم عن طريقتي، دون المساس بالسيناريو".
فيلم "إحكي يا شهرزاد" بطولة منى زكي ومحمود حميدة وحسن الرداد وسوسن بدر ومحمد رمضان ونسرين أمين ورحاب الجمل وحسين الإمام، وتأليف وحيد حامد وإخراج يسري نصرالله، ومن إنتاج 2009.
كانت هذه تفاصيل خبر يسري نصر الله لـ"الخليج 365": "احكي يا شهرزاد" صدفة تاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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