تراند اليوم : بسبب صورة نشرتها..رد صادم من عبير صبري على متابعة سألتها عن موعد طلاقها...



هنأت الفنانة عبير صبري، زوجها المحامي أيمن البياع، بمناسبة حلول يوم عيد ميلاده.

نشرت "صبري" عبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، صورة جمعتها بزوجها وعلقت عليها كاتبة: "كل سنة وأنت الحب والسند، كل سنة وأنت الحياة كلها، ربنا يديك كل خير الدنيا، بحبك"، ورد عليها "البياع" كاتبا: "وأنتي طيبة يا قلبي، بحبك وكل سنة وأنتي معايا وجنبي".

توالت تعليقات المتابعين بعد ذلك، لتهنئتهما بهذه المناسبة، إلا أنه كان هناك من بين هذه التعليقات تعليقًا سلبيًا كُتب من قِبل إحدى المتابعات، جاء نصه كالآتي: "يلا عايزين نعرف الطلاق امتى بقى، عشان الجواز اللي بيبقي قايم على مجرد الإعجاب بجسم فنانة ده، وهي تقعد تعمل بوستات تنافق فيه وتقول كلام حلو ليه عشان بيصرف عليها ويفسحها ويجيبلها اللي هي نفسها فيه، بيبقي جواز عمره قصير جدا ومش بيكمل سنتين تلاتة على بعضهم، طبعا أنتي هتدايقي من كلامي أو هتعمليلي بلوك بس هي دي الحقيقة والأيام ما بينا".

اكتفت "صبري" بالرد على هذه المتابعة بكتابة كلمة واحدة هي: "عقبالك".