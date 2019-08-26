بالصور.. الجماهير تتدافع لمشاهدة سيرة حب بمسرح البالون

حققت رائعة "سيرة حب" علي خشبة مسرح البالون بالعجوزه، لافتة كامل العدد واستقبلت جماهير وعشاق المسرح الذين تدافعوا أمام شباك التذاكر للحصول على مقاعدهم، حيث تم إفتتاح العرض بالسلام الوطني بالأمس، في تمام السادسة مساءً.



ومن المقرر أن يستمر العرض لليوم الاثنين، وذلك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرالثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وبرئاسة د عادل عبده رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.



قدم نجوم وصناع العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي الناجح "سيرة حب" عرضهم لجماهير المسرح للموسم الثاني بشكل ساحر ومبهر ومشرف إستكمالا

للنجاح النقدي والجماهيري الذي حققه العرض في موسمه الاول وأحدث حراكا فنيًا وصحفيًا وإعلاميًا غير مسبوق.يشار إلي أن "سيرة حب" ترصد " محطات من حياة الموسيقار الكبير بليغ حمدي وتستدعي عدة رموز وأهرامات أثرت الحياه الفنية بينها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وكوكب الشرق ام كلثوم، والشاعر الكبير عبدالرحمن الابنودي، والفنانة وردة، والفنان عبد الحليم حافظ، والفنان محمد رشدي، والنقشبندي، وعدوية.العرض بطولة النجم الكبير إيهاب فهمي، بمشاركة النجوم مجدي صبحي رحاب مطاوع، احمد الدمرداش ، شيكو، رشا سامي العدل ، ناصر عبد الحفيظ ، نهلة خليل ، شريف عواد ، عماد عبدالمجيد ، هاني عبدالهادي ، أحمد الشريف ،المطرب مالك ، هبة محمد ، عمرو أصلان ، سيد عبد الرحمن ، سناء يسرى ، حمدي حنفي قيادة الاوركسترا وتوزيع موسيقى للمايسترو محمد ابو اليزيد.يذكر أن "سيرة حب" من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة الفنان صلاح لبيب تصميم ديكور وأزياء محمد الغرباوى، تصميم إضاءة شريف البرعى، تصوير فيديو ومونتاج عبدالرحمن فيكتور، جرافيك خالد الهادي ، احمد زغلول ويساعد في الإخراج، إيمان مصطفي، ناهد سلامة ،محمد ماهر ، محمد عباده ،سعاد الجوكر ،محمود سمير ، عامر علم الدين، خدع مسرحية إيهاب جمعة، تدريب بالية حسام التابعي، منسق فني محمود كربل، تأليف الكاتب الكبير أيمن الحكيم، تصميم الاستعراضات والإخراج د عادل عبده .