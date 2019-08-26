الليلة.."محطة مصر" ينير مسرح العرائس ضمن فعاليات المهرجان القومي

تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفني عرضها المسرحي "محطة مصر"، الليلة، على مسرح القاهرة للعرائس، و ذلك ضمن مسابقة مسرح الطفل بالمهرجان القومي في دورته ال١٢، في تمام السادسة مساءً.

يشار إلي أن عرض "محطة مصر" تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل

محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة.يذكر أن العرض من تأليف و أشعار محمد زناتى،آداء صوتي مجدي فكري، فاطمة محمد علي، شادي سرور، محمد عزت، فرح حاتم ، شكري عبد الله، محمد الزناتي، عادل عثمان، رضا حسنين، رفعت ريان، أحمد النمس، نادين، موسيقى و ألحان حاتم عزت، وتصميم الديكور سمير شاهين، تصميم عرائس ريم هيبة، نحت عرائس محمود الطوبجي ، ميكانيزم يوسف مغاوري، تحريك عرائس محمد عبد السلام، شكري عبد الله، هاني عز، سيد حسين،عبد الحميد حسني، عادل عثمان، محمد شبراوي، محمد لبيب، نديم شوقي، وإخراج رضا حسنين.