- 1/3
- 2/3
- 3/3
تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفني عرضها المسرحي "محطة مصر"، الليلة، على مسرح القاهرة للعرائس، و ذلك ضمن مسابقة مسرح الطفل بالمهرجان القومي في دورته ال١٢، في تمام السادسة مساءً.
يشار إلي أن عرض "محطة مصر" تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل
يذكر أن العرض من تأليف و أشعار محمد زناتى،آداء صوتي مجدي فكري، فاطمة محمد علي، شادي سرور، محمد عزت، فرح حاتم ، شكري عبد الله، محمد الزناتي، عادل عثمان، رضا حسنين، رفعت ريان، أحمد النمس، نادين، موسيقى و ألحان حاتم عزت، وتصميم الديكور سمير شاهين، تصميم عرائس ريم هيبة، نحت عرائس محمود الطوبجي ، ميكانيزم يوسف مغاوري، تحريك عرائس محمد عبد السلام، شكري عبد الله، هاني عز، سيد حسين،عبد الحميد حسني، عادل عثمان، محمد شبراوي، محمد لبيب، نديم شوقي، وإخراج رضا حسنين.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.."محطة مصر" ينير مسرح العرائس ضمن فعاليات المهرجان القومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.