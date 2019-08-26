“ام كلثوم الخليج” لقب جديد لـ احلام؟!

كتب امير فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2019 10:40 صباحاً - عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن اعجابها بتغريدة أحد متابعيها الذي شبهها بـ أم كلثوم، وبتصميم صورة تجمع بين كوكب الشرق وأحلام، وذلك بالتزامن مع حفلها في موسم الطائف في السعودية.

وجاء التعليقات على تغريدة، أن أحلام هي كوكب شرق الخليج، وهناك من أكد أن هذا اللقب يليق بها وليس فقط لقب ” الملكة”، فيما انتقد البعض مقارنة ام كلثوم باي مطربة مهما بلغت شهرتها او نجاحاتها.

ومن المقرر إقامة حفل أحلام في موسم الطائف في السعودية يوم 30 اغسطس.