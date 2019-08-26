كيم كاردشيان مع ابنها الرابع: “انه افضل طفل”

كتب امير فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2019 10:40 صباحاً - نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان فى صورة جديدة لها برفقة طفلها الرابع “سالم ويست” وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت كيم كاردشيان على الصورة قائلة: ” رجلى الصغير هو أحلى من أي وقت مضى! إنه بصراحة أفضل طفل. ينام طوال الليل وحتى الآن أكثر هدوءا لي. كيف حالفني الحظ”.

يذكر ان كيم كارداشيان كانت قد لجأت الى ام بديلة لانجاب طفلها الرابع، وذلك بسبب إصابتها بتكلس المشيمة، وهي حالة خطيرة تصبح فيها المشيمة مرتبطة بعمق بجدار الرحم.

ولدى كيم كارداشيان وزوجها المغني كاني وست ثلاثة أطفال آخرين هم شيكاجو التي ولدت في يناير كانون الثاني 2018 من أم بديلة أيضا، وسينت البالغ من العمر ثلاثة أعوام ونورث وعمرها خمس سنوات.